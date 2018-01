CDA-raadslid (24) in Dongen wordt vervolgd voor doen van valse aangiften

De 24-jarige Rob Huijben wordt door het OM Zeeland-West-Brabant vervolgd voor het doen van valse aangiften in de periode 2013 tot en met 2016. De man zou als CDA raadslid in Dongen naar eigen zeggen in 2016 meerdere malen zijn bedreigd en mishandeld en o.a. in mei en september 2016 meerdere dreigbrieven hebben ontvangen. Daaropvolgend politieonderzoek resulteerde echter in verdenking dat de meldingen vals waren.