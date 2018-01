Wapens, munitie, vuurwerk en dieren in beslag genomen

De politie heeft in een huis in Werkendam een 42-jarige man aangehouden. In zijn huis nam de politie onder andere wapens, munitie en drugs in beslag.

Agenten deden op donderdag 11 januari rond 8.30 uur een inval. Ze hadden verschillende anonieme tips gehad dat er in het huis wapens zouden liggen. Ze gingen het gesprek aan met de bewoner en vorderden hem de wapens uit te leveren. Dat deed de man deels. De woning werd verder doorzocht en daarbij kwamen de dienders verschillende spullen tegen die uiteindelijk in beslag zijn genomen.

Wapens en munitie

In de woning lagen 2 alarmpistolen, 1 luchtdrukwapen, verschillende soort munitie (knalpatronen, maar ook scherpe munitie), een stroomstootwapen en hulzen van granaten. Ook is er een kleine partij illegaal vuurwerk in beslag genomen. Vanwege de granaathulzen werd uit voorzorg ook de Explosieve OpruimingsDienst (EOD) ingeschakeld.

Dieren

Ook zijn er in overleg met de milieupolitie verschillende dierenschedels en een krokodillen- en luipaardhuid in beslag genomen. Daarnaast werden ook 3 afgeschoten vogels meegenomen en in de auto van de man lag een dode ree, deze dieren zijn waarschijnlijk van stroperij afkomstig.

Goederen

Verder kwam de politie twee, vermoedelijk, gestolen praatpalen van de ANBW, onderdelen van een oud politie-uniform en een gestolen paspoort tegen.

Drugs

De man had ook nog drugs in zijn huis liggen. Het gaat daarbij om kleine hoeveelheden hennep, amfetamine en LSD. Alles is in beslag genomen en wordt onderzocht. De man is aangehouden en vast gezet voor verder onderzoek.