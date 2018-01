Compositietekening aanrander lijkt volgens tv-kijkers 'sprekend' op Peter R. de Vries

Afgelopen dinsdagavond werd er in het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht besteed aan een zaak waarbij een 27-jarige vrouw op de fiets op maandagavond 24 april 2017 rond 23.00 uur in Vianen werd aangerand door een wat oudere man van rond de 60 jaar.

Compositietekening

Bij het item werd zoals gebruikelijk ook een compositietekening getoond van de dader. Op social media kwamen vervolgens diverse 'tips' binnen van mensen die allemaal heel duidelijk misdaadverslaggever Peter R. de Vries meenden te herkennen. Op Twitter kwam de naam van De Vries dan ook veel voorbij.

Reactie Peter R. de Vries

Zelfs Peter R. de Vries mengde zich tussen de tweets:'Ik begrijp dat ik word gezocht... de vraag is: heeft de tekenaar of de aangever een preoccupatie met mij...? #opsporingverzocht'.

Ik begrijp dat ik word gezocht... de vraag is: heeft de tekenaar of de aangever een preoccupatie met mij...? #opsporingverzocht pic.twitter.com/wATtbdWmOM — Peter R. de Vries (@PeterRdeV) 11 januari 2018

Lengte

Wat betreft de compositietekening zou je inderdaad kunnen stellen dat deze een behoorlijke gelijkenis heeft met Peter R. de Vries. Maar wat betreft de lengte van de dader, die door de politie wordt geschat op ongeveer 1,65 meter, gaat de vergelijking al mank omdat Peter R. De Vries met 1,91 meter toch wel overduidelijk een stuk langer is.

Politie

Om de echte dader hopelijk alsnog te kunnen aanhouden vindt u hieronder nogmaals het gehele politiebericht met bijbehorende video. Tips kunt u doorgeven via deze link van de politie.

Politiebericht

Als een vrouw van Nieuwegein naar Vianen fietst, rijdt een automobilist haar op de Ringdijk klem en betast haar vervolgens. De politie zoekt de nog onbekende verdachte. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Compositietekening van de verdachte

Heeft u een tip over deze zaak?

Laat het ons weten via het tipformulier.

Omschrijving

Bekijk het filmpje van het YouTube-kanaal van AVRO's Opsporing Verzocht. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van dat programma van 9 januari 2018. Op 10 januari besteedde het RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld aandacht aan de zaak.

Het gebeurt op maandagavond 24 april 2017. Als de 27-jarige vrouw rond 23.00 uur over de Ringdijk fietst, rijdt een auto haar klem. De bestuurder van de auto stapt uit, pakt de vrouw vast en betast haar. Het slachtoffer weet hem van zich af te weren en vlucht weg.

Signalement van de verdachte

man

blanke huidskleur

leeftijd ongeveer 60 jaar

lengte ongeveer 1,65 meter

normaal postuur

had een zwarte doek voor zijn gezicht

droeg een zwarte jas tot op heuphoogte met aan de voorkant een rits

had een donkerblauwe spijkerbroek aan.

Auto

De man reed in een klein model zilvergrijze auto.

