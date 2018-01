Grote brand in zorgboerderij in Zeijerveen

In een zorgboerderij van zorgorganisatie Ko-bus in Zeijerveen is aan het begin van de avond brand uitgebroken.

Volgens een woordvoerder van de brandweer kon iedereen het pand aan de Ten Oeverstraat op tijd verlaten en zijn er geen gewonden gevallen.Het vuur brak rond 19.00 uur uit. De brandweer spreekt van een grote brand Daarom zijn extra wagens met bluswater uitgerukt

Inmiddels is duidelijk geworden dat de boerderij gedeeltelijk in de as is gelegd, zo weet RTV Drenthe Het achterste gedeelte van de boerderij is volledig in vlammen opgegaan. De brandweer probeert het voorste gedeelte nog zoveel mogelijk te behouden. Over de oorzaak is op dit moment nog niets te zeggen.

