Havenmedewerker Rotterdam aangehouden voor invoer cocaïne

De politie heeft dinsdag drie mannen aangehouden, onder wie een 37-jarige medewerker van een containerbedrijf in de Rotterdamse haven. Deze medewerker komt uit Schiedam en is vermoedelijk de cocaïnehandel meerdere keren behulpzaam geweest bij het uit containers halen van partijen drugs of pogingen om dat te doen.