Auto met valse kentekenplaten stuk gereden na vluchtpoging

Een 20-jarige man uit Breda weigerde donderdag 11 op vrijdagnacht 12 januari te stoppen voor een verkeerscontrole in Breda. Hij reed met hoge snelheid weg in de richting van Prinsenbeek. Hier reed hij zijn auto stuk en werd hij aangehouden.

Agenten zagen de auto rond 04.45 uur rijden over de Backer en Ruebweg in Breda. Zij gaven de bestuurder een volg-teken, waarop hij met hoge snelheid en verdoofde verlichting wegreed richting de A16. Door de zeer hoge snelheid verloren de agenten het voertuig uit het zicht. Een andere eenheid van de politie zag de auto rond 05.00 uur rijden in de richting van Prinsenbeek. Bij het zien van de politie, reed de bestuurder eveneens met hoge snelheid weg. Niet veel later troffen de agenten de auto, beschadigd en zonder voorwiel, aan op de Meester Bierensweg.

Valse kentekenplaten

De agenten zagen de bestuurder uit het beschadigde voertuig stappen. Hij rende vervolgens weg. De politie hield de man kort hierop aan. Na onderzoek bleek de auto te zijn voorzien van valse kentekenplaten. De politie heeft de zaak in onderzoek. De auto is in beslag genomen en de verdachte zit vast voor verhoor.