Man (20) gearresteerd in onderzoek steekincident 17-jarige

Ernstig gewond

Het steekincident vond plaats op het Stationsplein in Eindhoven op vrijdagochtend 29 december. Hierbij raakte een 17-jarige Eindhovenaar ernstig gewond. Het slachtoffer is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis en maakt het naar omstandigheden goed.

Alsnog aangifte

In eerste aanleg wilde niemand iets vertellen over hetgeen zich had afgespeeld. Later in het onderzoek is toch nog aangifte gedaan. Lopende het onderzoek kwam de politie op het spoor van de 20-jarige verdachte. Hij werd donderdagavond rond 22.00 uur in zijn woning aangehouden. Hij zit vast voor verder onderzoek.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)