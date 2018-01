Containerbedrijf MOL betaalt transactie van OM van ruim 8 ton

Omkoping

Het OM verwijt MOL Europe betrokkenheid bij niet-ambtelijke omkoping en valsheid in geschrift, gepleegd in twee West-Afrikaanse landen, Ghana en Ivoorkust. Uit onderzoek blijkt dat MOL Europe betrokken was bij het betalen van steekpenningen aan werknemers van bedrijven in Ghana (vanaf 2005) en Ivoorkust (vanaf 2010) in de periode 2005-2015.

Steekpenningen

De steekpenningen zouden zijn betaald voor het verkrijgen van vrachten voor containerschepen, varend voor het moederbedrijf van MOL Europe, Mitsui O.S.K. Lindes Ltd. (hierna: MOL). Na 2013 zouden die steekpenningen zijn afgedekt met valse facturen in de kostenadministratie, onder andere bij lokale agenten in Ghana en Ivoorkust.

Internationale strijd tegen corruptie

Corruptie wordt internationaal bestreden. Door de internationale aanpak wordt duidelijk gemaakt dat corruptie niet wordt getolereerd en dat er hoge straffen worden opgelegd. MOL Europe maakt onderdeel uit van een beursgenoteerde bedrijf MOL, gevestigd in Japan.

MOL Europe was namens MOL tot augustus 2015 verantwoordelijk voor de handel met containerschepen tussen Europa en West-Afrika. Bedrijven die in Nederland zijn gevestigd horen zich aan de Nederlandse wetten en regels te houden, ook bij handel in het buitenland. Het Nederlandse OM treedt op tegen in Nederland gevestigde bedrijven die dat niet doen.

