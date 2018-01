Meezoek-app politie getest door burgerpanel

De politie test binnenkort samen met een burgerpanel een app die nog in ontwikkeling is waarmee burgers die willen meehelpen met zoeken bij vermissingen kunnen worden geholpen om onder andere overzicht te behouden tijdens opgezette zoekacties. Dit meldt de politie vrijdag.

Samen Zoeken

Politiemedewerker Ronnie Hessels kwam op het idee voor de app Samen Zoeken door zijn eigen ervaring met vermissingen in de Eenheid Noord-Nederland. ‘Bij een vermissing van een man, die was vertrokken in zijn auto, was me opgevallen dat er vanuit zijn omgeving verschillende zoekacties werden opgezet. Het overzicht was al snel zoek, het zoekgebied werd steeds groter. Ik vroeg me af of je niet beter zou kunnen voorspellen waar iemand zich zou kunnen bevinden en hoe je de zoekactie beter kan coördineren.’

Groot animo onder burgers

Wat Hessels ook opviel, is dat de animo bij burgers om mee te zoeken groot is en dat zij vaak eerder kunnen gaan zoeken dan de politie. De politie moet namelijk vaak eerst een aantal juridische procedures doorlopen die bijvoorbeeld betrekking hebben op de privacy van een vermiste. De app stelt burgers in staat om naar iemand te zoeken, totdat de politie het onderzoek overneemt.

Andere kijk op burgerparticipatie

De app helpt burgers om de zoekactie te coördineren en geeft tips hoe en waar te zoeken. Iemand downloadt de app en start een zoekactie. Daarna kunnen mensen die willen meezoeken zich aanmelden. Via gps wordt bijgehouden waar ze zoeken. In de app kunnen deelnemers onder meer foto’s toevoegen en chatten met de coördinator. Zodra de politie aansluit, kan de coördinator de informatie over de zoektocht overdragen. Hessels: ‘Het is een wezenlijk andere kijk op burgerparticipatie. Je vraagt burgers niet om de politie te helpen bij opsporing, maar wij helpen burgers bij hun zoektocht.’

Juridische en ethische kanten

De juridische en ethische kanten van dit innovatieve idee worden nog onderzocht. Hessels: ‘Er zitten natuurlijk allerlei juridische en ethische kanten aan de app, die ik met een aantal collega’s en andere partners aan het onderzoeken ben. Als iemand bijvoorbeeld op zoek gaat naar zijn bejaarde moeder, mag daar dan bij worden aangegeven dat ze dement is?’

Test burgerpanel

Het onderzoek naar de haalbaarheid van de app is dus nog in volle gang. Het zou kunnen dat er in de praktijk nog haken en ogen aan kleven. Intussen is er al wel een prototype gemaakt dat door een burgerpanel van dertig betrokken burgers gaat worden getest. Zij gaan met verschillende realistische scenario’s aan de slag. Hun ervaringen worden meegenomen in verdere bouw van de app.

Aanmoedigingsprijs

De Samen Zoeken app van Ronnie Hessels kreeg vrijdag de innovatie aanmoedigingsprijs. Deze interne politieprijs is in het leven geroepen om vernieuwende ideeën van politiemedewerkers te ondersteunen en faciliteren. ‘Het idee voor de Samen Zoeken app is goed doordacht’, benadrukte korpschef Erik Akerboom bij de uitreiking van de prijs.

40.000 vermisten per jaar

‘De applicatie heeft groot maatschappelijk nut en kan veel zorgen wegnemen bij burgers. Maar liefst 40.000 mensen raken elk jaar vermist. Zoekacties verlopen niet altijd vlekkeloos, terwijl de emoties oplaaien en de urgentie om iemand te vinden met het uur stijgt. Dan is het cruciaal dat alle partijen elkaar feilloos weten te vinden. Dat bespaart kostbare tijd.’

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)