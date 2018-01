Dode man in woning aangetroffen Maastricht

Vrijdagavond laat kreeg de politie de melding dat een man dood thuis, aan het Jac Thijssedomein in Maastricht, werd aangetroffen.

Omdat niet duidelijk was hoe de man om het leven is gekomen, is de politie meteen gestart met een onderzoek. Op dit moment heeft dat nog geen resultaat opgeleverd.

Verder onderzoek moet duidelijkheid geven over de doodsoorzaak. Pas dan kan worden gesteld of er al dan niet sprake is van een misdrijf.

