Vrouw op lantaarnpaal 'te koop' gezet Roermond

De politie in Roermond is op zoek naar de dader die via posters een vrouw aanbiedt.

In de vroege ochtend van vrijdag 5 januari, zijn er in Hoogvonderen foto’s opgehangen van een vrouw, waarbij vermeld stond dat deze vrouw “haar diensten aanbood”. Onder andere op de Faunasingel, Florasingel en de Ambachtsingel hingen de uitgeprinte foto’s her en der verspreid. De posters werden direct verwijderd en heeft de vrouw aangifte gedaan. De politie is op zoek naar de dader(s) en vraagt getuigen zich te meldden.

