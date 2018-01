Politie lost waarschuwingsschoten in Haarlem

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag, rond 03.15 uur, in de Rozenhagenstraat twee waarschuwingsschoten gelost. Een vermoedelijk 37-jarige verdachte, mogelijk afkomstig uit Frankrijk, is aangehouden. In zijn auto werden een bijl en twee op vuurwapens gelijkende voorwerpen gevonden.

De man wordt verdacht van een bedreiging met een vuurwapen op een taxistandplaats in het centrum van Amsterdam. De verdachte is daar weggereden in een auto met een Frans kenteken. De Haarlemse agenten zagen deze auto enige tijd later rijden op de Camera Obscuraweg. Het voertuig reed met gedoofde lichten. Na een korte achtervolging stopte het voertuig in de Rozenhagenstraat. De agenten startten een uitpraatprocedure. De verdachte ging keurig naast zijn voertuig zitten, waarna hij plotseling wegrende.

Hierna hebben beide agenten allebei een waarschuwingsschot gelost. Met hulp van getuigen kon de verdachte op de Spaarndamseweg worden aangehouden. Daar had hij zich verstopt, door aan de kade boven het Spaarne te gaan hangen. De recherche van Amsterdam onderzoekt de bedreiging en de verdachte is dan ook aan hen overgedragen.