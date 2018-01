Noah en Emma populairste babynamen

De Sociale Verzekeringsbank presenteert vandaag de lijst van de meest populaire kindernamen van het afgelopen jaar. In 2017 was de meest populaire jongensnaam Noah. Voor meisjes was dat Emma. Deze namen werden respectievelijk 635 keer en 755 keer gegeven.

Grote en kleine verschillen

Emma staat met haar 755 keer duidelijk op nummer 1. Op de tweede plek volgt Tess. Die naam is 734 keer gegeven in 2017. Bij de jongens zit er maar een klein verschil tussen nummer 1 en nummer 2. Noah is 635 gegeven en Sem, die op de tweede plaats staat, is 631 keer gegeven.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)