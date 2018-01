Dode en zwaargewonde bij kettingbotsing op A16

Ter hoogte van Ridderkerk vond een botsing plaats tussen tussen een vrachtwagen en drie personenauto's. Hierbij vielen een dode en drie zwaargewonden. Een baby die in een van de auto’s zat maakt het wonderwel redelijk goed. De bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden.

De kettingbotsing tussen de vrachtwagen en de drie personenauto’s gebeurde rond 14.30 uur. Een man van 60 jaar uit Papendrecht kwam hierbij om het leven. Een man in een andere auto raakte zwaargewond. In de derde auto raakten een vader en moeder zwaargewond. Hun baby die op de achterbank zat is nagenoeg ongedeerd. Alle gewonde inzittenden zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Even verderop botsten nog twee auto’s op elkaar maar daar was alleen sprake van blikschade. Het ongeluk zorgde voor een flinke file. Hoe het ongeluk is gebeurd wordt nog onderzocht.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)