Purmerender na mogelijke ontvoering weer terecht

Vrijdagavond rond 21.00 uur is het slachtoffer in de omgeving van zijn woning aan de Johan Abersonstraat meegenomen door drie gewapende mannen. In de loop van zaterdagmorgen heeft de man zich gemeld bij de politie ergens in Nederland. Door de forensische opsporing is zaterdag onderzoek in en bij de woning van de Purmerender gedaan.