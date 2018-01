Politie houdt ontsnapte tbs’er aan in Groningen

De aanhouding werd gedaan in stad Groningen op terrein bedrijfspand door het FASTNL. De man had afgelopen zondagavond terug moeten zijn in de Van Mesdag-kliniek in Groningen, maar was niet op komen dagen.

Over de identiteit van de man wilden zowel een woordvoerster van de kliniek als het Landelijk Parket van het OM niets zeggen.

