Fietser overleden Noordgouwe

De gezamenlijke meldkamer kreeg zondagmorgen omstreeks 5.25 uur de melding dat er een gewonde man naast een fiets lag op de Donkereweg in het Zeeuwse Noordgouwe.

De hulpdiensten gingen met spoed naar de plaats van het incident. Ook een traumahelikopter werd ingezet. Hulp voor het slachtoffer bleek te laat. De man overleed op de plaats van het incident.

De politie stelt een onderzoek in naar de oorzaak van het incident. Zo is zondagmorgen onder andere een sporenonderzoek ingesteld. Vermoedelijk is de man het slachtoffer van een noodlottige val.

