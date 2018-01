Bavaria pleit voor vrije dag tijdens carnaval

Carnaval is gemeengoed

Sinds jaar en dag wordt er in vele steden en dorpen carnaval gevierd en kan inmiddels gezien worden als gemeengoed. Het feest staat in het teken van verbinding en verbroedering. “Carnaval is een prachtig feest dat elk jaar groots gevierd wordt. Het is een feest van ons allemaal: wie je ook bent en waar je ook vandaan komt, je hoort er bij. We willen met onze Brabantse wortels en onze betrokkenheid bij dit volksfeest - want ja, daar hoort voor velen een lekker biertje bij - ervoor zorgen dat carnaval voor iedereen een fantastisch feest wordt”, vertelt Florent Renders, Marketeer bij Bavaria. “Hoe mooi zou het zijn als carnaval tot onze officiële feestdagen behoort. We roepen daarom iedereen op om te laten zien hoeveel we met zijn allen van dit mooie feest houden.”

Sjefke Vaeren als vrijheidsstrijder

De Brabantse Che Guevara – Sjefke Vaeren als charismatische leider van #carnavalvrij - riep iedereen die carnaval een warm hart toedraagt op de petitie te tekenen via deze video. “Als Brabander ben ik trots op hoe wij dit volksfeest vieren en strijd ik voor #carnavalvrij, zodat alle carnavalsliefhebbers vrij krijgen om ons favoriete feest te vieren”, aldus Sjefke Vaeren. “Er is werk aan de winkel en ik hoop dat alle carnavalliefhebbers het feest der feesten kunnen vieren, waar dan ook.”

