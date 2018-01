Verkeersruzie loopt uit op steekpartij in Sas van Gent

Een verkeersruzie in Sas van Gent is zaterdagmiddag uitgelopen op een steekpartij. Hierbij raakte een man gewond.

Rond 15.00 uur ontstond op de Westkade een verkeersruzie tussen de inzittenden van twee auto's. Even verderop brachten de bestuurders de auto's tot stilstand. De inzittenden stapten uit en gingen met elkaar op de vuist. Over en weer werden rake klappen uitgedeeld. Aan het eind van het gevecht bleek dat een 41-jarige man uit Sluiskil was gestoken. Hij is door familie naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is behandeld.

Politieonderzoek

De politie stelt een onderzoek naar het incident in. Zo is onder andere zaterdagavond van het slachtoffer een aangifte opgenomen. Ook zijn verklaringen van enkele betrokkenen opgenomen.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)