Auto over de kop, inzittende omgekomen

Bij een ernstig ongeval op de Stadsbrug in Dordrecht is zaterdag rond middernacht een man van 20 jaar uit Hendrik-Ido-Ambacht om het leven gekomen. Een man van 22 jaar uit dezelfde woonplaats raakte zwaargewond. De 21-jarige bestuurder, ook uit Hendrik-Ido-Ambacht, die ook gewond raakte, is aangehouden.

Tegen middernacht sloeg de auto met daarin de drie mannen door onbekende oorzaak over de kop. Meerdere ambulances, brandweer, traumahelikopter en politie kwamen ter plaatse en deden er alles aan om hulp te verlenen aan de jonge slachtoffers. Voor een van de inzittenden mocht deze hulp niet baten. De 22-jarige zwaargewonde man is per ambulance naar EMC gebracht. Uit een ademtest bleek dat de bestuurder onder invloed was. Hij is gewond geraakt en ter observatie naar het ziekenhuis gebracht in Dordrecht.