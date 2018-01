Overvallers op heterdaad aangehouden

Direct na de overval meldde de eigenaar van de snackbar bij de politie dat hij was overvallen. Er was onder bedreiging van een mes geld buitgemaakt. De verdachte was er te voet vandoor gegaan. De melder had een goed signalement van de overvaller doorgegeven. Met die informatie keken agenten, die net van het bureau waren vertrokken, naar de verdachte uit.

De melder was zelf met zijn auto achter de verdachte aangereden. Deze auto werd door de agenten gezien en zij namen de achtervolging van hem over. Al spoedig zagen zij de verdachte lopen die voldeed aan hetsignalement . Na een korte achtervolging te voet, kon de verdachte worden ingerekend. Hij had zich verstopt in een tuin aan het Stedumhof. De buit werd ook bij hem aangetroffen.

