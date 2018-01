Politieauto’s beschadigd door beschonken automobilist

De man was thuis weggereden en was onder invloed van alcohol. Een agent die in de omgeving surveilleerde zag de man rijden en liet hem stoppen. Kort na zijn staandehouding ging de man er met hoge snelheid vandoor. Hij negeerde stoptekens en reed met hoge snelheid door Didam. Een politieauto die probeerde om hem het doorrijden te beletten en dwars op de weg was gaan staan, kon nog net aan de kant worden gereden om een aanrijding te voorkomen.

Bij de hele actie raakten twee politieauto’s beschadigd evenals de auto van de verdachte. De man werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau waar hij werd ingesloten. Op het bureau blies hij 500 ug/l. De politie gaat vandaag verder met het onderzoek en zal proces-verbaal opmaken. Het rijbewijs van de man werd ingevorderd.

