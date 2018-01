PvdA-Kamerlid Moorlag mag aanblijven

Op verschillende locaties bood het bedrijf arbeidsplaatsen aan arbeidsgehandicapten die via een schijnconstructie in dienst werden genomen. Het bedrijf werd in het ongelijk gesteld door de rechter in een door de vakbond FNV aangespannen rechtszaak.

Tijdens de Tweede Kamer verkiezingen stond Moorlag op de negende plaats. De PvdA behaalde negen zetels, maar Lilianne Ploumen werd met voorkeursstemmen gekozen. Na het vertrek van Jeroen Dijsselbloem uit de Kamer, nam Moorlag zijn plaats in.