Auto op zijn kant na eenzijdig ongeval

Bij een éénzijdig ongeval is zondagavond op de Vondelingenweg in Rotterdam een personenauto op zijn kant terecht gekomen. Dit gebeurde ter hoogte van de afslag Pernis.

De bestuurder is door de brandweer uit zijn auto bevrijd. Vermoedelijk heeft de bestuurder de middenafscheiding geraakt en is zo op zijn kant terechtgekomen en tegen de vangrail tot stilstand gekomen. De Vondelingenweg vanuit Rotterdam richting Pernis-Hoogvliet is enige tijd afgesloten geweest.