Vrouw op fiets aangereden in Vlaardingen

Een vrouw is zondagavond op haar fiets aangereden op de rotonde aan het Burgemeester van Lierplein in Vlaardingen. Politie, ambulance en het MMT kwamen met spoed ter plaatse.

De gewonde vrouw is later met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De rotonde was tijdens de hulpverlening deels afgesloten. Het verkeer werd omgeleid over de naastgelegen busbaan.