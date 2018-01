VPRO moet journalist bijna 2 ton schadevergoeding betalen

Twee reconstructies

De destijds beginnende journalist deed onderzoek naar het fotorolletje van doodgeschoten moslims dat in 1995 door een dutchbatter in Srebrenica was gemaakt en bij het ontwikkelen in Nederland was mislukt. Volgens die reconstructie klopte de conclusie van het OM niet.

Tweede reconstructie niet in uitzending

De uitzending van Argos veroorzaakte veel ophef omdat dit het beeld voedde dat er sprake was een doofpotcultuur bij het ministerie van Defensie. De journalist voerde echter nog een tweede reconstructie uit met ontlastende informatie voor het ministerie. Hij wilde deze uitkomst ook in de uitzending opnemen. De omroep niet. De discussie hierover leidde tot een arbeidsconflict toen de omroep in 2015 een jubileumuitzending wilde maken en de tweede reconstructie weer niet wilde opnemen.

Ernstig verwijtbaar

De kantonrechter is van oordeel dat de omroep als werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. De argumenten van de journalist over de tweede reconstructie werden afgedaan als ‘journalistiek niet zo belangrijk’. Het had voor de VPRO duidelijk moeten zijn dat het voor hem heel zwaar woog en hij vond dat zijn journalistieke integriteit in het geding was.

Ziekgemeld

De journalist, die de omroep zelf een zeer gewaardeerd top-onderzoeksjournalist noemt, meldde zich ziek als gevolg van het conflict. De omroep doet in die periode telkens toezeggingen die niet worden nagekomen. Ook bij de verdere interne afhandeling van de kwestie worden meerdere fouten gemaakt.

De omroep geeft dat toe, maar kan de ontstane schade daar niet mee wegnemen. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst en veroordeelt de omroep om, naast de transitievergoeding, een billijke vergoeding te betalen van ruim 150.000 euro en een immateriële vergoeding van 10.000 euro.

