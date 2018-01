Heerlense hacker (28) na maandenlang onderzoek aangehouden

Een speciaal Cybercrimeteam van de politie Limburg heeft in samenwerking met het Cybercrimeteam Amsterdam na een maandenlang onderzoek afgelopen zondagavond een 28-jarige man uit Heerlen aangehouden op verdenking van het op grote schaal hacken van privé-gegevens. 'Deze vorm van hacken en het aantasten van computergegevens is cybercrime en is strafbaar', zo meldt de politie maandag.

Onderzoek woning

De verdachte kwam in beeld in een langdurige samenwerking tussen het Cybercrimeteam Limburg en Cybercrimeteam Amsterdam. De man is zondagavond door de politie aangehouden in zijn woning in Heerlen. In de woning van de verdachte is door medewerkers van het Cybercrimeteam Limburg en het Team Digitale Opsporing onderzoek gedaan.

De daarbij aangetroffen mobile devices en gegevensdragers zijn in beslag genomen voor nader onderzoek. De verdachte is in volledige beperkingen ingesloten. In verband daarmee kan op dit moment geen nadere informatie verstrekt worden.

Cybercrimeteam Limburg

De computer en het internet zijn niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. Computertechnologie vernieuwt zich razendsnel. Hiermee is ook Cybercrime onderdeel geworden van onze dagelijkse wereld. De politie werkt samen met de overheid, veiligheidspartners en het bedrijfsleven om Cybercrime op te sporen en te bestrijden.

Venlo

Het Cybercrimeteam Limburg doet vanuit Venlo met ongeveer dertien medewerkers dagelijks tactisch onderzoek naar misdrijven in cybercrime in Limburg. Het team werkt nauw samen met de districten en de basisteams in Limburg en ondersteunen - daar waar nodig - met capaciteit, expertise en operationele acties. Binnen de Nationale Politie heeft elke eenheid inmiddels een Cybercrimeteam.

