Perazijnzuurgooier IJsselland naar psychiatrisch ziekenhuis

De rechtbank in Rotterdam acht bewezen dat een 26-jarige man uit Gouda op 4 mei 2017 perazijnzuur heeft uitgegoten in het IJsselland Ziekenhuis. Perazijnzuur is een zeer bijtende vloeistof die ernstige gezondheidsklachten kan veroorzaken.

Pogingen zware mishandeling

De verdachte, die werkzaam was bij het IJsselland Ziekenhuis, heeft het perazijnzuur op een werkplek van collega’s gegoten en in een magazijn van het ziekenhuis. Hij had de overtuiging dat hij door collega’s werd gepest en wilde een daad stellen om aan dat pesten een einde te maken.

De rechtbank ziet dit als pogingen tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Collega’s konden daardoor namelijk in aanraking komen met dat bijtende zuur. De rechtbank is van oordeel dat de verdachte hiervoor niet strafbaar is en ontslaat hem van alle rechtsvervolging.

Vrijspraak pogingen moord

Door het inademen van de dampen hebben meerdere mensen in het ziekenhuis ernstige ademhalingsklachten gekregen. Het staat niet vast dat ook dat de bedoeling was van de verdachte. Het is namelijk niet bewezen dat hij wist dat die dampen zouden vrijkomen. De verdachte wordt daarom vrijgesproken van de pogingen tot moord door het veroorzaken van die ademhalingsklachten.

Ontoerekeningsvatbaar

Uit onderzoeken is naar voren gekomen dat de verdachte lijdt aan een psychotische stoornis die zijn gedragskeuzes en gedragingen heeft beïnvloed op het moment dat hij het perazijnzuur uitgoot. De rechtbank is met de deskundigen die de onderzoeken uitvoerden van oordeel dat de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar is voor de strafbare dingen die hij heeft gedaan.

Geen straf wel een maatregel

Omdat de verdachte ontoerekingsvatbaar is, krijgt hij geen straf opgelegd maar wel een maatregel. Om herhaling te voorkomen is het belangrijk dat de verdachte voor zijn stoornis wordt behandeld. De rechtbank heeft bepaald dat de verdachte voor de duur van één jaar in psychiatrisch ziekenhuis wordt geplaatst.

Schadevergoedingen

De verdachte moet het IJsselland Ziekenhuis een schadevergoeding van ruim 36.000 euro betalen. Onder andere vanwege schoonmaak- en herstelkosten. Ook de vorderingen tot schadevergoeding van de mensen die de zuurdampen hebben ingeademd zijn grotendeels toegewezen.

