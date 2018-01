Uitgeprocedeerde asielzoeker Tilburg schuilt in zak tegen de regen

In het park in het centrum van Tilburg zit een uitgeprocedeerde asielzoeker op een stoel verpakt in een vuilniszak om zich te beschermen tegen de regen.

Foto op Facebook

De politie die hiervan op de hoogte is plaatste maandagmiddag een foto op Facebook met de melding: 'Ziet u dit in of rond het #Wilhelminapark #Stedekestraat dan geen #politie bellen. Dit betreft een uitgeprocedeerde #asielzoeker die #Nederland moet verlaten maar nergens aan mee werkt!Hij weigert alle #hulp', aldus de politie op Facebook.

Weigert alle hulp

De politie kreeg al de afgelopen weken reeds 40 meldingen van verontruste Tilburgers binnen maar volgens de politie zijn er al talloze pogingen met hulpverleners erbij gedaan om de man te helpen maar hij weigert alle hulp. Hij zou wel gebruik maken in Tilburg van bed, bad en brood maar overdag is hij steevast in het park te vinden.

