Celstraf geëist tegen oma die kleinkind uit winkels liet stelen

Dochter en kleindochter uitgebuit

De vrouw heeft zich volgens de officier schuldig gemaakt aan criminele uitbuiting van haar minderjarige dochter en kleindochter, door hen in te zetten bij winkeldiefstallen: ‘Het is schokkend om te zien hoe ze de meisjes een normale jeugd onthoudt. Deze meisjes horen te spelen en naar school te gaan. In plaats daarvan werden ze meegenomen op strooptocht.’

Eerdere veroordeling

De vrouw uit Ede werd eerder veroordeeld voor winkeldiefstallen, waarbij ze ook al haar minderjarige dochter (13) en kleindochter (5) inzette. Eind vorig jaar werd de vrouw opnieuw aangehouden voor diefstallen, die ze feitelijk door de kinderen liet plegen. De vrouw zit hiervoor sinds 14 november in voorlopige hechtenis.

Bewakingsbeelden

In de zaak waarvoor verdachte vandaag terecht stond, zouden de kinderen zijn aangezet tot het plegen van vier diefstallen in de periode van mei tot november 2017. Daarbij werden drogisterijartikelen, elektronica en levensmiddelen buit gemaakt. Op bewakingsbeelden van de winkels is te zien hoe de kinderen (verbaal en non-verbaal) worden geïnstrueerd om te stelen.

Vervolgens worden er goederen door de kinderen in de tas gestopt of worden de kinderen aangespoord met gestolen spullen in hun handen naar buiten te rennen. De vrouw erkent dat ze op de beelden te zien is, maar zegt niet te weten dat de kinderen telkens spullen weg namen.

Misbruik gezag over kinderen

Vanwege de stelselmatigheid heeft de officier van justitie besloten om nu, naast diefstal in vereniging, ook criminele uitbuiting ten laste te leggen. De vrouw maakt volgens de officier misbruik van het gezag dat ze over de kinderen heeft en van hun kwetsbaarheid. Het feit dat strafrechtelijke vervolging van het jongste kind niet mogelijk is, wordt door de vrouw bewust ingezet.

‘De fundamentele rechten van beide meisjes zijn geschonden’, aldus de officier van justitie in zijn requisitoir. ‘Kinderen hebben recht op de bescherming en de zorg die nodig is voor hun welzijn. Binnen dit fundamentele uitgangspunt past niet de uitbuiting van een kind ten behoeve van het plegen van een diefstal.’

Weer naar school

Door interventies van de Reclassering en de Raad voor de Kinderbescherming gaan de beide meisjes nu weer naar school. Toch houdt de officier van justitie zorgen over hun toekomst: ‘Door de kinderen op jonge leeftijd het stelen te leren, heeft zij hun levens mogelijk blijvend getekend en hun normen bijgebracht die hun kansen op een goede positie in de maatschappij in de weg staan. Dit baart grote zorgen’, aldus de officier van justitie in zijn requisitoir.

Alles afwegende vindt de officier van justitie een gevangenisstraf van vijftien maanden, waarvan vijf maanden voorwaardelijk met bijzondere voorwaarden, op zijn plaats. De rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, doet over twee weken uitspraak.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)