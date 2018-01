Vader gooit kind van drie hoog naar beneden in armen van brandweerman

Door onbekende oorzaak was brand ontstaan in het appartement van een gezin met acht kinderen. Het gezin woonde op de derde verdieping, maar konden geen kant op toen het vuur om hen heen sloeg. Met ladders moest het gezin uit de woning worden gered. Het laatste kind, een baby, gooide de vader uit wanhoop naar beneden. Een oplettende brandweerman wist het kind in een soort van reflex te vangen. De brandweerman vertelde tegenover een nieuwszender zelf vader te zijn van twee jonge kinderen. Hij is blij een leven gered te hebben. Alle gezinsleden zijn voor controle naar een ziekenhuis overgebracht. De beelden gaan inmiddels viraal..

