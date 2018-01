VID verwacht deze week meer verkeersdrukte door slechte weer

Aankomende week is het erg onstuimig in Nederland. Er komen veel buien voor gepaard met hagel, onweer en windstoten melden de weerdiensten.

Het slechte weer heeft invloed op het verkeer, want de files zullen dan langer worden dan normaal.

Dinsdag

Vanaf dinsdagochtend is er kans op hagel en onweer. In de loop van de dag wordt het ook kouder en neemt de kans op natte sneeuw toe. Ook dat heeft effect op het verkeer en kan het op sommige plaatsen glad zijn. In de nacht van dinsdag op woensdag verwachten weerdiensten winterse buien en kan het lokaal wit en glad worden want de temperatuur ligt rond het vriespunt.

Storm

Er wordt zelfs op donderdag een westerstorm verwacht met (zeer) zware windstoten. Na donderdag wordt het weer iets rustiger, maar tot die tijd raden wij automobilisten aan om in zo'n bui extra voorzichtig te zijn op de weg.