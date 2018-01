FNV bereikt akkoord in onderhandelingen streekvervoer

FNV Streekvervoer heeft maandagavond met de werkgevers een onderhandelingsresultaat bereikt voor de 12.000 medewerkers in het streekvervoer. De komende drie jaar krijgen zij in totaal een substantiële loonsverhoging van 8,3%, komen er concrete maatregelen voor de vermindering van de werkdruk en krijgen 1000 uitzendkrachten een echte baan met een vast dienstverband.

De onderhandelingen waren vrijdag opnieuw gestart en maandag hervat na een stakingsdag in het streekvervoer. De komende tijd kunnen de leden stemmen over de gemaakte afspraken.

Paula Verhoef, eerste onderhandelaar FNV Streekvervoer: ‘De problemen in het streekvervoer waren allang bekend. Hulde aan de chauffeurs die massaal voor hun rechten opkwamen, zodat er nu oplossingen komen. Jammer dat we deze afspraken met werkgevers pas konden maken na een forse staking en dreiging van vervolgstakingen.’

Reële rijtijden

De maatregelen die de werkdruk moeten wegnemen regelen onder andere dat de werknemers, naast de gebruikelijke pauzes, in een dienstdeel ook de mogelijkheid van een sanitaire stop wordt geboden. Verder zijn er afspraken gemaakt, die ervoor moeten zorgen dat de bedrijven gaan werken met reëlere rijtijden. Door de te krap berekende dienstregeling is de werkdruk van de chauffeurs en machinisten in het openbaar vervoer de laatste jaren sterk opgelopen.

De afspraken bevatten een loonsverhoging van 8,3 procent verdeeld over een periode van drie jaar. Bovendien zullen in die drie jaar minimaal 1.000 uitzendkrachten in vaste dienst worden genomen door de werkgevers in het Openbaar Vervoer. De werkgelegenheidsgarantie voor het direct uitvoerend personeel (chauffeurs, machinisten, monteurs en toezichthoudend personeel) maakt eveneens deel uit van het onderhandelingsresultaat dat wordt voorgelegd aan de achterban. Verder komt er een gezamenlijk onderzoek van werkgevers en vakorganisaties naar de mogelijkheid om de bestaande ouderenregeling te verbeteren.

Intensief

Het onderhandelingsresultaat is tot stand gekomen na lange en intensieve onderhandelingen met de werkgevers in het openbaar vervoer. Eerder voerden buschauffeurs ludieke acties en staakten ze begin januari 24 uur om hun eisen voor de nieuwe cao kracht bij te zetten. De actie was een groot succes. Die dag reden er, op een enkele uitzondering na, geen streekbussen en regionale treinen in Nederland.

