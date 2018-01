Pesters populairder op middelbare school dan op de basisschool

‘Er is veel meer onderzoek naar het pesten op de basisschool dan op de middelbare school. Met mijn onderzoek wil ik een begin maken om meer inzicht te krijgen in het pesten op de middelbare school’, aldus gedragswetenschapper Loes Pouwels.

Pouwels keek met name naar de sociale status en populariteit van leerlingen en de verschillende rollen die zij hadden bij het pesten. Zo onderscheidt zij slachtoffers, pesters, assistenten, aanmoedigers, verdedigers en buitenstaanders.

Slecht nieuws: pesten 'loont'

Het onderzoek van Pouwels laat zien dat pesten veel voorkomt op de middelbare school. 10 tot 15 procent van de leerlingen geeft aan slachtoffer te zijn van pesten, en volgens klasgenoten is meer dan 30 procent een pester, assistent of aanmoediger van pesten. Op de middelbare school zijn pesters populairder dan op de basisschool, en verdedigers juist minder populair.

Het lijkt er dus op dat pestgedrag op de middelbare school beloond wordt met populariteit, en een slachtoffer verdedigen juist niet. 'Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat jongeren steeds meer inzicht in de sociale relaties in hun klas krijgen naarmate zij ouder worden. Zij leren dat met name agressief gedrag, zoals pesten, ervoor kan zorgen dat zij populair worden. Bovendien vinden middelbare scholieren het belangrijker om populair te zijn dan leerlingen op de basisschool.'

Hoe pesten wordt goedgepraat

Opvallend is dat leerlingen op de middelbare school negatief zijn over pesten in het algemeen, terwijl zij het pesten van bepaalde klasgenoten niet sterk afkeuren. Pouwels: ‘Leerlingen praten dat goed door te wijzen op negatieve eigenschappen van het slachtoffer en de pesters keuren ze ook minder af juist omdat die populair zijn.’

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)

Volgens Pouwels impliceren haar bevindingen dat er anti-pestprogramma’s moeten komen die zich richten op de populariteit van pesters op de middelbare school.