Brand in voormalig VOC-pakhuis in Jakarta

Bij een grote brand in de gebouwen van Museum Bahari in Jakarta zijn onder meer oude VOC-pakhuizen beschadigd geraakt.

De NOS meldt dat een deel van de collectie van het Scheepvaartmuseum is verwoest. De brand brak uit rond 09.00 uur 's ochtends (02.55 uur Nederlandse tijd). De brandweer had grote moeite de brand onder controle te krijgen, zo meldden lokale media. Bij de brand raakte niemand gewond, maar de materiële schade is groot.

Zo zou een derde van het museumcomplex door de brand getroffen. De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting.

In de gebouwen sloeg men voorheen handelswaar als specerijen, koffie, thee en koper op. Nu dient het als museum. Het scheepvaartmuseum toont tegenwoordig oude mappen uit de tijd van de VOC, interessante foto's uit de negentiende en de twintigste eeuw, en traditionele zeilschepen uit alle delen van de archipel. Het voorste deel van het museum bestaat uit het enige overgebleven deel van de oude stadsmuur van Batavia.

