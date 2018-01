Man raakt auto kwijt na vier keer eerder te zijn betrapt zonder geldig rijbewijs

De man, die geregistreerd staat als veelpleger, werd ook al twee keer aangehouden ter zake het rijden onder invloed van alcohol en / of drugs. De auto waarin hij reed, is in beslag genomen.

Agenten zagen op de Weegbree een bedrijfsauto rijden. Ze besloten een controle in te stellen en gaven de bestuurder een stopteken waaraan werd voldaan. Ze herkenden de bestuurder waarvan zij weten dat zijn rijbewijs ongeldig verklaard is. Tijdens de controle bleek dat hij al vier keer eerder op het rijden zonder geldig rijbewijs was betrapt. Vanwege deze recidive is de auto in beslag genomen. De 53-jarige man krijgt een proces-verbaal.

