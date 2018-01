Leden No Surrender opgepakt in onderzoek dood Esther Paul

In Amsterdam heeft een arrestatieteam twee mannen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 43-jarige Ester Paul Esther Paul uit Almere. De politie meldt dat beide verdachten lid zijn van de motorclub No Surrender.

Woningoverval

De politie heeft aanwijzingen dat de dood van Esther Paul te maken heeft met een woningoverval in Almere. Ruim een jaar geleden werd hier een 78-jarige vrouw overvallen en raakte hierbij gewond. Het lichaam van Esther Paul werd vorig jaar april gevonden in het Veluwemeer bij Biddinghuizen. Zij was door een misdrijf om het leven gekomen.

Ondergedoken

Esther Paul hield zich schuil op camping Riviera Beach. Dit is ongeveer 8 kilometer van de vindplaats van Paul. Ze zou zich bedreigd voelen. Mogelijk is een link naar de overval in de Literatuurwijk een motief voor haar dood.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)