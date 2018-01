Verdachte aangehouden na lossen waarschuwingsschot

De politie in Emmen heeft in de nacht van maandag op dinsdag op de Laan van de Marel een 30-jarige man uit Coevorden aangehouden na het lossen van een waarschuwingsschot.

Voorafgaand aan de aanhouding achtervolgden agenten een auto met twee inzittenden vanaf de Weerdingerstraat in Emmen die een stopteken had genegeerd. De auto stopte plotseling op de Laan van de Marel. De twee inzittenden sloegen op de vlucht. Vlak voordat de auto stopte, zagen agenten drie personen op de Laan van der Marel lopen. Inmiddels is duidelijk geworden dat niet drie, maar twee personen naar de auto renden. De kofferbak werd door een persoon geopend en er werd een tas met onbekende inhoud uit de kofferbak gehaald.

Een waarschuwingsschot werd gelost en agenten konden een 30-jarige man aanhouden. De verdachte man komt uit Coevorden en niet uit Emmen, zoals eerder werd gecommuniceerd. De overige personen gingen er vandoor en van hen ontbreekt nog ieder spoor. De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau en zit vast. De auto werd in beslag genomen en werd onderzocht. In de auto werd een volle vuilniszak met henneptoppen aangetroffen.

