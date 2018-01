Marechaussee houdt 2 jihadisten aan op Schiphol

Voor hen was een internationaal aanhoudingsbevel uitgebracht door het Landelijk Parket. De verdachten zijn kort geleden aangehouden toen zij - los van elkaar - de grens met Turkije overgingen. De vrouw is tot twee keer toe uitgereisd. In 2014 verbleef zij langere tijd in het strijdgebied. In 2015 reisde zij opnieuw die kant op. De man was vermoedelijk in 2013 uitgereisd om deel te nemen aan de gewapende strijd.

Beide terugkeerders worden verdacht van deelneming aan een terroristische organisatie. De vrouw komt uit Ede en is dinsdag door de rechter-commissaris in Rotterdam voor twee weken in bewaring gesteld. De man woonde voor zijn vertrek in Amsterdam en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

