Meisje (15) weet in gezicht stompende aanrander van zich af te slaan

Vorige week donderdagmiddag heeft een man in Apeldoorn geprobeerd een 15-jarige meisje op de fiets aan te randen. Dit heeft de politie Apeldoorn dinsdagmiddag op haar Facebookpagina bekendgemaakt in de hoop de dader alsnog te kunnen aanhouden.

Het Holthuis

Donderdag 11 januari kwam het 15-jarige meisje rond 15.45 uur vanaf het Cortenbosch College. Ze reed met de fiets, via de Pr. Beatrixlaan, het Holthuis op. Daar werd zij op korte afstand gevolgd door een persoon', meldt de politie.

Tik tegen achterwiel

De dader tikte met zijn fiets het achterwiel van slachtoffer aan, waardoor ze ten val kwam. Het slachtoffer heeft van zich af getrapt en geslagen. De dader gaf het slachtoffer een klap in het gezicht met de vuist. Hierna kon het slachtoffer gelukkig toch nog wegkomen. De dader is het slachtoffer nog even gevolgd en is vervolgens een andere kant op gereden. 'Wie is deze persoon die een 15 jarig meisje probeerde aan te randen?', vraagt de politie.

Signalement verdachte

'Wij zoeken getuigen die iets verdachts hebben gezien op donderdag 11 januari 2018 tussen 15.45 uur en 16.00 uur op de straat het Holthuis of daar rondom. Het signalement van de dader is als volgt. Het gaat om een blanke man tussen de 25 en 40 jaar oude met een modern kapsel, bovenop iets langer en zijkanten kort en donkerblond van kleur

Accent

De man heeft een normaal postuur, blauwe ogen en sprak Nederlands met een iets buitenlands accent erin. Hij droeg verder een middel grijze jas, iets langer dan een heupmodel en reed dus op een fiets waarvan onbekend is wat voor soort fiets.

Heeft u wat verdachts gezien? Neem dan contact op met 0900-8844 o.v.v. 2018019248.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)