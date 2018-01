Code Geel vanwege gladheid door winterse buien en aan de kust zware windstoten

Lokale gladheid

Vooral in het noordoosten kan het glad zijn door bevriezing van natte weggedeeltes. In het midden en oosten kan de sneeuw plaatselijk blijven liggen. Vanmiddag is de gladheid verdwenen, aldus het KNMI.

Zware windstoten in Westen

Woensdag moet het verkeer later in de ochtend in de westelijke provincies vooral tijdens buien rekening houden met plaatselijk zware windstoten.van 80-90 km/uur. De wind komt uit west tot noordwest. Later vanmiddag en vanavond verdwijnen de zware windstoten tijdelijk.

Donderdag

In de nacht naar donderdag neemt de wind van het westen uit weer flink toe en in de ochtend en middag is er vooral in de kustprovincies kans op zeer zware windstoten van 100-120 km/u. Elders zijn er zware windstoten van 80-100 km/u, lokaal 100-110 km/u, aldus het weerinstituut. Donderdagochtend kan het tijdelijk in het noordoosten van het land glad worden als gevolg van sneeuwval. In de tweede helft van de ochtend gaat de sneeuw over in regen. De gladheid verdwijnt dan.

