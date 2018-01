Aantal asielaanvragen in Nederland gelijk, wel flinke stijging aanvragen Cubanen

In 2016 waren dat er 31.642 en in 2017 31.327. Bijna de helft bestond uit nareizende familieleden. In 2015 was het aantal asielaanvragen nog een stukje hoger, namelijk 58.880. Volgens de IND hadden de meeste asielzoekers de Syrische nationaliteit. (35 procent), gevolgd door Eritrese (13 procent). Het aantal Cubaanse migranten dat in Nederland asiel aanvroeg is opvallend gestegen. Alleen al in december 2017 zochten 121 Cubanen veiligheid in Nederland. In heel 2016 waren dat er 23. De IND geeft hiervoor geen verklaring.

LHTB-aanvragen

Het AD schrijft dat het vooral om zogenoemde LHTB-aanvragen gaat (op basis van seksuele geaardheid). Veel van die Cubaanse aanvragen zijn afgewezen. De afname van het aantal aanvragen na 2015 had volgens IND-directeur Van Lint vooral te maken met de Turkije-deal. Daarna daalde het aantal migranten uit met name Syrië sterk.

