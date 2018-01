Amsterdam begeleidt 23.000 werkzoekenden naar werk

De gemeente Amsterdam heeft in deze collegeperiode tot nu toe 23.000 werkzoekenden begeleid naar een baan. Wethouder Vliegenthart (Sociale Zaken, SP) reageert verheugd: “Onze aanpak werkt, dat blijkt. Als je mensen aandacht geeft en samen zoekt naar zijn of haar kansen en mogelijkheden dan help je mensen verder.” Amsterdam kent geen verplichte tegenprestatie en bijstandsgerechtigden hoeven niet te werken zonder loon.

Van de 23.000 werkzoekenden die in de afgelopen collegeperiode aan de slag zijn gegaan, gingen zo’n 18.000 Amsterdammers aan het werk vanuit een bijstandsuitkering. Amsterdam scoort daarmee bovengemiddeld. Vanavond (woensdag 17 januari) debatteren de wethouders van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Tilburg over de toekomst van de bijstand. Donderdagmiddag 18 januari debatteert de Tweede Kamer over de manier waarop Amsterdam omgaat met zijn bijstandsgerechtigden.

De afgelopen jaren heeft Amsterdam een omslag gemaakt in de omgang met bijstandsgerechtigden. Er is meer aandacht gekomen voor mensen met minder kans op werk, ambtenaren kijken beter naar de kansen en mogelijkheden van de werkzoekenden, en bijstandsgerechtigden hoeven in Amsterdam niet te werken zonder loon. Daarnaast heeft Amsterdam geweigerd de verplichte tegenprestatie in te voeren.

Wethouder Vliegenthart: “Deze cijfers laten duidelijk zien dat je met vriendelijk doen minstens zo veel mensen verder helpt als met streng doen.”

In het koersbesluit re-integratie, waarin de gemeente heeft vastgelegd hoe ze omgaat met werkzoekenden, heeft het college bepaald dat niet de kortste weg naar werk voorop moet staan, maar het maximaal maatschappelijk rendement. Dat betekent dat ook mensen voor wie betaald werk (nog) niet haalbaar is, aandacht en begeleiding krijgen. Zij worden bijvoorbeeld geholpen met het vinden van een zinvolle dagbesteding of vrijwilligers werk. De afgelopen periode zijn bijna 15.000 mensen geholpen om weer actief te worden. Ruim 900 van deze Amsterdammers hebben bovendien een betaalde baan gevonden.

De ambtenaren die werkzoekenden begeleiden op weg naar werk of een andere goede dagbesteding, worden getraind om goed te kijken en luisteren naar de individuele Amsterdammer die ze helpen. Vliegenthart: “Als je weet aan te sluiten bij de kansen, mogelijkheden en motivatie van mensen dan help je ze niet alleen sneller maar ook duurzamer aan werk. Want als ze iets doen wat bij ze past dan raken ze minder snel opnieuw werkloos.”

