Centrale aangifte maakt het autodieven lastig

Snelle internationale signalering Doel van de aanpak was om voor alle gestolen -gekentekende- voertuigen binnen twee uur na aangifte een internationale diefstalsignalering te realiseren. De kans dat een gestolen voertuig weer wordt teruggevonden en daders aangehouden is namelijk in de eerste uren na diefstal het grootst. Het gestelde doel wordt in 95% van de gevallen gehaald.