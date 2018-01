Kabinet wil onafhankelijk schadeloket voor bevingsschade Groningers

Wiebes deed dit voorstel dinsdagavond tijdens een debat met de Tweede Kamer over de schadeafhandeling voor Groningers. Dit meldt de Volkskrant woensdag. Wiebes stelt dat het schadeloket volkomen onafhankelijk moet zijn. Wiebes: ''De staat hoort daar niet bij en de NAM (gaswinningsbedrijf) ook niet.'

Een meerderheid in de Tweede Kamer is van mening dat er uiterlijk 1 februari een nieuw schadeprotocol moet zijn. Dat protocol moet voorschrijven hoe slachtoffers van aardbevingen als gevolg van de gaswinning hun schade hersteld en vergoed krijgen. De schadeafhandeling ligt al sinds april stil. Volgens minister Wiebes is dat 'falen van overheden'.

