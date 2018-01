Man gewond na beschieting op straat

Het slachtoffer belde thuis de politie nadat hij gewond was geraakt. Hij gaf aan dat hij buiten op straat door een man was vastgepakt en een dreun tegen zijn bovenlichaam had gekregen. Toen agenten thuis het slachtoffer onderzochten, bleek dat hij een schotwond had opgelopen. De 26-jarige man werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is buiten levensgevaar.

