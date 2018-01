Prostaatkanker geconstateerd bij Willem van Hanegem

De 73-jarige oud-international zegt in het AD dat hij volgende week met een reeks bestralingen gaat beginnen. De bloedwaarden van Van Hanegem bleken tijdens de jaarlijkse controle verhoogd en bij verder onderzoek werd prostaatkanker vastgesteld. Maar de kans op genezing is volgens hem en zijn artsen groot.

Schrikken

In het interview met de krant vertelt de voetballer over het onderzoek: 'Ik keek die arts aan. Dacht: dat zegt die man niet voor de gein, dus het zal wel kloppen. Maar ik had dit nieuws niet zien aankomen. Dacht echt dat het wel mee zou vallen. Het was schrikken. Ook voor mijn omgeving. Zij schrokken pas echt. ‘Jij loopt nog zo gezond rond. Waarom heb jij dat nou?’ zeiden ze. Maar na een nachtje slapen vond ik alles wel weer normaal. Toen ben ik lekker gaan golfen.'

35 behandelingen

Van Hanegem, die blij is dat hij niet al te ver van het ziekenhuis woont, moet in de komende zeven weken 35 behandelingen ondergaan. Over de behandelperiode zegt hij in de krant: 'De artsen weten precies waar ze moeten bestralen en ze kunnen dat heel nauwkeurig, waardoor het met de bijwerkingen zal meevallen. Iedere dag meld ik me om 09.00 uur in het ziekenhuis. Maar na een kwartier sta ik steeds weer buiten. Ik blijf dus veel golfen, columns maken voor het AD en wedstrijden kijken voor Ziggo.'

