Peiling Amsterdam: gevestigde partijen leveren zetels in aan nieuwkomers

Uit een peiling die de dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek heeft gedaan in opdracht van Het Parool en AT5 blijkt dat de gevestigde partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen zetels zullen gaan inleveren aan nieuwkomers.

Daarnaast zullen de drie linkse partijen te weten D66, GroenLinks en PvdA gaan strijden om wie de grootste wordt. Het is een eerste peiling aan de vooravond van het eerste grote lijsttrekkersdebat, zo melden Het Parool en AT5 woensdag.

Drie nieuwkomers

De drie belangrijkste nieuwkomers die afstevenen op hun debuut in de Amsterdamse gemeenteraad zijn Forum voor Democratie, Bij1 en DENK. In de peiling haalt Forum voor democratie meteen drie zetels. DENK krijgt er twee en met Bij1 behaalt de partij van Sylvana Simons één zetel. Daarmee zouden er elf partijen in de nieuwe gemeenteraad plaatsnemen. Nu zijn dat er acht.

Van de gevestigde partijen gaat GroenLInks er in de peiling op vooruit, van zes naar acht zetels. D66 moet van haar 14 zetels er vier inleveren, maar blijft wel de grootste partij. De PvdA komt in de peiling uit op acht zetels, twee zetels minder dan de partij nu heeft in de raad. SP verliest twee zetels en komt op vier. Partij voor de Dieren gaat van één naar twee zetels. CDA haalt net één zetel.

Opvallend is dat 7,2 procent van ondervraagden aangeeft op een andere partij te stemmen zoals bijvoorbeeld de Piratenpartij, ChristenUnie of SGP. Die groep kiezers zou goed zijn voor drie zetels, maar stemt zo versplinterd dat de overige partijen allemaal net naast een zetel grijpen.

Aan de peiling deden 680 Amsterdammers mee. Van hen geeft 25 procent aan nog geen keuze te hebben gemaakt. Vooral jongeren en lageropgeleiden zijn er nog niet uit.

