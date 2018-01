Groningen vannacht opnieuw getroffen door aardbeving

In de nacht van dinsdag op woensdag is de stad Groningen om precies 05.37 uur getroffen door een aardbeving met een kracht van 1.0 op de schaal van Richter. Dit blijkt woensdag uit gegevens van het seismisch netwerk die het KNMI heeft gepubliceerd.

Niet voelbaar

De kracht van de beving, die zich op een diepte van 3 kilometer voordeed, was dusdanig laag dat deze niet voelbaar was voor de Groningers. Het epicentrum van de beving ligt in het gebied van industrieterrein Driebond.

18e aardebeving in de stad

Het is inmiddels al weer de 18e beving in het stedelijk gebied van de stad Groningen sinds 1986. Volgens het KNMI is de oorzaak van de beving te wijten aan de gaswinning in het gebied ten noordoosten van de stad.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)