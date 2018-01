Donderdag Code Oranje vanwege zeer zware windstoten

Zware westerstorm

'De waarschuwing geldt voor donderdagochtend. Dan krijgt heel Nederland te maken met een zware westerstorm. In de ochtend en eerste helft van de middag zijn overal zware windstoten mogelijk van 80-100 km/u', aldus het KNMI.

Zeer zware windstoten

In de tweede helft van de ochtend tot aan het begin van de middag zijn er in het zuidwesten, westen, midden en later oosten tijdelijk zelfs zeer zware windstoten mogelijk van 100-120 km/u. In de tweede helft van de middag neemt de wind sterk in kracht af.

Tijdelijk glad door sneeuwval

Overigens kan het donderdagochtend in het noordoosten tijdelijk glad worden als gevolg van sneeuwval. De sneeuw gaat in de tweede helft van de ochtend over in regen en de gladheid verdwijnt dan weer.

